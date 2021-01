Die meisten Schülerinnen und Schüler in Rheinhessen und an der Nahe bekommen ihre Halbjahreszeugnisse in diesem Jahr per Post. Aufgrund der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie haben sich viele Schulen dazu entschieden, die Zeugnisse zu verschicken. Dazu gehört beispielsweise die Albert-Schweitzer-Grundschule in Alzey, das Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach oder die Anna Seghers Gesamtschule in Mainz. Das Mainzer Rabanus-Maurus-Gymnasium dagegen gibt die Zeugnisse im Innenhof der Schule aus. Donnerstag und Freitag können die Schülerinnen und Schüler und Schülerinnen dort zu ihren jeweiligen Terminen mit Abstands- und Einbahnstraßenregelung ihre Zeugnisse abholen. In der Integrierten Gesamtschule in Hechtsheim hat die Oberstufe Termine, um die Zeugnisse persönlich in Empfang zu nehmen. Die fünfte bis zehnte Klasse kriegt sie per Post.