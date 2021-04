Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der A60 am Mainzer Kreuz nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei war am Mittwochmittag in Fahrtrichtung Darmstadt der Fahrer eines Kastenwagens mit einem neben ihm fahrenden Lastwagen seitlich kollidiert. Der Unfall passierte in einem Baustellenbereich mit verengten Fahrspuren. Der Kastenwagen-Fahrer fuhr nach der Kollision mit dem LKW einfach weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Heidesheim entgegen.