In der Mainzer Altstadt haben zwei Zeugen der Polizei geholfen, einen Dieb zu fassen. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten ein Mann und eine Frau am vergangenen Freitag insgesamt zwei Täter, die in einem Schmuckgeschäft mehrere Uhren und Geldbörsen in eine mitgebrachte Tüte steckten. Als die beiden Täter den Laden verließen, nahm der Mann die Verfolgung auf und die Frau alarmierte die Polizei. So konnte einer der beiden Diebe wenig später festgenommen werden, er hatte das Diebesgut bei sich. Der zweite Dieb konnte allerdings fliehen.