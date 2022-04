Zeugen nach Überfall auf Busfahrer gesucht

Nachdem ein Busfahrer in Undenheim am Samstag ausgeraubt wurde, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Der Mann habe am Morgen auf dem Parkplatz an der Goldbach-Halle vor seinem Bus gestanden, als ein Auto mit bulgarischem Nummernschild auf den Parkplatz gefahren sei. Anschließend hätten drei dunkel gekleidete Männer den Busfahrer überfallen. Er sei in der Folge ohnmächtig geworden. Die mutmaßlichen Täter haben laut Polizei die Einnahmen in Höhe von rund 300 Euro gestohlen. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen.