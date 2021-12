Zeugen nach Schießerei gesucht

per Mail teilen

Nach einer Schießerei auf offener Straße am Wochenende im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Unbekannter zwei Männern am Samstagabend in der Nähe der Kohlheckschule genähert und unvermittelt auf die beiden geschossen. Ein 34-Jähriger wurde durch die Schüsse schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete. Die Fahndung nach ihm blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.