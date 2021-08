Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Mann machen können, der vergangene Woche bewaffnet eine Shell-Tankstelle in der Schönauer-Straße in Worms überfallen hat. Der Polizei liegen Videoaufzeichnungen vor. Der gesuchte Mann ist etwa 25-30 Jahre alt, bei dem Überfall trug er einen auffälligen roten Sportanzug der Marke Nike mit breiten schwarzen Streifen an den Ärmeln und Hosenbeinen. Bewaffnet war der Mann mit einem silberfarbenen Revolver. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen, Telefon: 06241/8520.