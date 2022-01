Zeugen gesucht nach Geldautomaten-Sprengung

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Stromberg in der Nacht auf Donnerstag sucht die Mainzer Polizei Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf die Täter geben können. Diese waren nach der Sprengung in einem silberfarbenen Wagen geflüchtet, so die Polizei. Bei der Sprengung sei zwar ein erheblicher Schaden an dem Gebäude entstanden, in dem sich der Geldautomat befindet. Geld hätten die Täter aber nicht erbeutet. Die Mainzer Polizei sucht nun Menschen, denen möglicherweise etwas aufgefallen ist: Beispielsweise Autos, die zuvor in der Nähe der Bankfiliale abgestellt waren oder Personen, die das Gebäude beobachten haben. In der Nacht auf Donnerstag wurde auch in Spay am Mittelrhein ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei ermittelt, ob dieselben Täter wie in Stromberg dafür verantwortlich sein könnten.