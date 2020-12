Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bad Kreuznach sucht die Polizei nach Zeugen. Der Täter habe Anfang Oktober in der Fußgängerzone einen Mann zunächst mit einem Faustschlag zu Boden geschlagen. Danach soll er den regungslosen Mann weiter attackiert haben, bis ein unbeteiligter Passant ihn gestoppt habe. Das 36-jährige Opfer wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass es einige Tage im Koma lag. Der Täter habe zu Passanten gesagt, der Mann hätte seine Frau oder Freundin angemacht. Die Polizei fahndet nach dem Täter, auch mit Bildern einer Überwachungskamera. Hinweise bitte an Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 oder 06131/65-3630.