Das Mainzer Gutenberg-Museum soll an seinem jetzigen Standort in der Altstadt saniert und modernisiert werden. Die Stadtspitze hat nun die Pläne dafür vorgelegt.

Demnach könnte der Neubau des Gutenberg-Museums im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Anfang nächsten Jahres soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Sie soll prüfen, welche Flächen an dem bisherigen Standort am Mainzer Dom wie bebaut werden können. Dann kann nach Angaben der Mainzer Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) der Architekten-Wettbewerb für den Neubau beginnen.

Bauarbeiten könnten 2023 beginnen

Die Kosten für die Vorbereitungen und für den Abriss des Gebäudes liegen laut Stadt bei rund 4,7 Millionen Euro. Diese Summe steht bereits im Haushaltsentwurf, über den der Stadtrat in zwei Wochen entscheidet. In drei Jahren, Ende 2023, könnte dann der Neubau beginnen. Geld für das Projekt soll auch aus Fördertöpfen von Bund und Land kommen. Parallel zu den Bauplanungen will die Stadt versuchen, einen neuen Träger für das Museum zu finden - eventuell eine Stiftung, an der sich Land und Bund beteiligen.

Während der Bauphase soll das Museum voraussichtlich ins Naturhistorische Museum umziehen.

Zeitplan Gutenberg-Museum Mainz Mai 2021: Beginn des Wettbewerbs März 2022: Planungsbeginn Dezember 2023: Beginn Neubau Dezember 2025: Fertigstellung Neubau März 2026: Eröffnung des neuen Museums

Eines der ältesten Druckmuseen der Welt

Das Gutenberg-Museum ist eines der ältesten Druck- und Schriftmuseen der Welt. Seine Hauptattraktionen sind mehrere Ausgaben der Gutenberg-Bibel, des ältesten Buches, das mit beweglichen Lettern gedruckt wurde. Außerdem gibt es eine Wechselausstellung zu Typografie und Buchgestaltung.

In einem Bürgerentscheid im April 2018 hatte sich eine Mehrheit der Mainzer gegen einen neuen Anbau für das Museum, den sogenannten Bibelturm, entschieden.