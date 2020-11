per Mail teilen

In Mainz ist eine jahrundertealte Zeitkapsel mit Pergament- und Papierurkunden gefunden worden. Nach Angaben des Bistums steckte die Bleikapsel ursprünglich im Turmhahn der Mainzer Ruinenkirche Sankt Christoph. Laut Bistum Mainz stammen die Urkunden teilweise aus dem 17. Jahrhundert. Zwei seien bereits transkribiert. Darin werde vor allem von der Herstellung und Vergoldung des Turmhahns berichtet. Zwei weitere Urkunden seien stark beschädigt und dadurch zu empfindlich, um sie komplett aufzufalten. Die Zeitkapsel habe eine Konservatorin der Kirchlichen Denkmalpflege in einem Depot des Bistums entdeckt. Wie und wann die Kapsel in das Depot gelangt ist, lasse sich allerdings nicht mehr sagen. Die Kapsel und die Urkunden können nach Angaben des Bistums Mainz künftig im Mainzer Dom- und Diözesanarchiv eingesehen werden.