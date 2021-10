In Zeiten der Krise: Baumesse in Bad Kreuznach beginnt

per Mail teilen

Wegen der Corona-Pandemie geht es mit den Fachmessen zwar erst langsam wieder los. Da die Baubranche aber gerade boomt, erwarten die Veranstalter und Aussteller der Bad Kreuznacher Baumesse viele Besucher.

Auch als im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie viele Messen ausfallen mussten, fand die Baumesse in Bad Kreuznach statt. Damit wird sie in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal veranstaltet.

Auch wenn die Messe 2020 stattfand, kamen nur etwa 7.000 Besucher und Besucherinnen. Für dieses Jahr erhofft sich der Veranstalter wieder mehr Publikum - vor der Pandemie besuchten mehr als 16.000 Menschen die Baumesse.

140 Aussteller in 5 Hallen

Dass die Messebranche noch immer unter dem Einfluss von Corona steht, zeigt sich an der Zahl der Aussteller. "Viele Firmen sind noch zurückhaltend und wollen erst im kommenden Frühjahr wieder an Messen teilnehmen", sagt Tim Erlei vom Veranstalter BaumesseE GmbH. Deshalb hätten sich für die Baumesse, die in fünf Hallen auf der Pfingstwiese stattfindet, nur 140 Unternehmen angemeldet. Vor zwei Jahren, als es noch kein Corona gab, waren es 200.

Die Baumesse in Bad Kreuznach findet in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt Baumesse Bad Kreuznach

Energetische Sanierung und Baufinanzierung

Auf der Messe werden nach Angaben des Veranstalters viele Themen rund um das Bauen, Sanieren und Renovieren abgedeckt. Schwerpunkte lägen in diesem Jahr bei der energetischen Sanierung von Häusern und Wohnungen sowie bei der Baufinanzierung.

Außerdem soll es unter anderem Fachvorträge geben über das Heizen mit Wärmepumpe und über Photovoltaik. Unter den Ausstellern sind auch viele Unternehmen aus der Region.

Kontakte knüpfen zu Kunden

Das, was eine Messe für viele der teilnehmenden Betriebe ausmacht, ist der direkte Kundenkontakt. "Ich lebe davon, dass Menschen mich kennenlernen und dann mit mir ihre Küche machen wollen", sagt Torben Bankauf, Inhaber und Geschäftsführer der Firma "Der Küchenbauer" aus Bingen-Büdesheim. Die Messe in Bad Kreuznach sei die einzige, an der er während der Corona-Zeit teilnehme. Alle anderen seien ausgefallen.

Matthias Beyer von der Bauunternehmung Algesheimer sagt, er schließe auf der Messe zwar nur selten Aufträge ab, knüpfe aber viele Kontakte zu Menschen, die ein Haus bauen wollen und sich später dann bei ihm melden würden.

Auch 2020 fand die Baumesse in Bad Kreuznach statt Baumesse Bad Kreuznach

Baubranche boomt

Zurzeit sei das Binger Familienunternehmen ohnehin so ausgelastet, dass Torben Bankauf erst für den kommenden Sommer wieder neue Aufträge annehmen könne. Trotz steigender Baukosten sei die Nachfrage anhaltend hoch. Ein Grund dafür seien die weiterhin sehr niedrigen Zinsen, sagt der Küchenbauer. Er berichtet von Lieferengpässen, z.B. bei Elektronikartikeln. Kunden müssten auf ihren Herd oder Kühlschrank zum Teil drei bis vier Monate warten. Wegen der Kurzarbeit zu Beginn der Pandemie seien bei vielen Produzenten die Lager leer.

Corona-Regeln: 3G-Nachweis für Eintritt

Die Baumesse auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach ist von Freitag bis Sonntag täglich von 10-18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro. In den Zelten gilt Maskenpflicht. Außerdem müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Besucher und Besucherinnen müssen zudem nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind.