per Mail teilen

In Worms ist am Dienstagabend ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte das Mädchen plötzlich eine Straße überquert, ein Autofahrer aus Mainz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto streifte das Mädchen am Arm und es fiel zu Boden. Es wurde wenig später vom mittlerweile eingetroffenen Vater zur medizinischen Versorgung ins Wormser Klinikum gebracht.