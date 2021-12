Das Landgericht Wiesbaden hat einen Mann unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er wurde außerdem der Herstellung von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Der 44-jährige Mann aus dem Rheingau hatte sich an seinen minderjährigen Nichten und Neffen vergangen, so das Gericht. Die Taten passierten in seiner Wohnung im Rheingau und in einer Wohnung im Untertaunus, wo die Kinder ihre Sommerferien verbrachten.