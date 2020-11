Drei Frauen klagen vor dem Mainzer Arbeitsgericht gegen die ZDF-Enterprises GmbH. Sie fordern hohe Entschädigungszahlungen und eine Anerkennung eines Vorfalls als Arbeitsunfall. Hintergrund der Streitigkeit ist ein Hotelaufenthalt in Unterfranken in Bayern während einer dienstlichen Tagung vor zwei Jahren. Dem Vernehmen nach soll ein inzwischen entlassener Geschäftsführer der Firma ZDF Digital, einer Tochterfirma der ZDF-Enterprises, Spionage-Kameras installiert und drei Mitarbeiterinnen in ihren Zimmern gefilmt haben. Ein Amtsgericht in Unterfranken hat ein Strafverfahren gegen ihn gegen eine Geldauflage eingestellt. Das Mainzer Arbeitsgericht bestätigte auf Anfrage, dass drei Frauen von einem Unternehmen der ZDF-Gruppe jeweils 30.000 Euro Schadensersatz fordern. Ein erster Gütetermin sei gescheitert. Jetzt prüfe das Gericht, ob das Verfahren an das Landgericht verwiesen werde.