Im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden ist am Mittwochabend beinahe eine zwölf Meter lange Yacht gesunken. Laut der Feuerwehr Wiesbaden war aus bislang ungeklärter Ursache Wasser in das Schiff eingedrungen. Es seien mehrere tausend Liter Wasser aus der Yacht gepumpt worden. Laut Feuerwehr wurde das Wasser nicht verunreinigt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Schierstein und Kostheim sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.