Neue Fußballschuhe, einen Winterpullover oder ein Parfüm für die Mama. Diese und rund 300 weitere Wünsche werden jetzt in der Zeit vor Weihnachten in Ingelheim erfüllt.

Alle Menschen haben Wünsche, gerade jetzt vor Weihnachten. Doch nicht alle Menschen haben das Geld, sich diese Wünsche zu erfüllen. Und genau dabei unterstützt das Ingelheimer Mütter- und Familienzentrum (MütZe) mit ihrer Wunschsterne-Aktion.

Wunschpaten erfüllen persönliche Wünsche

Bei der Aktion können sich Ingelheimer und Ingelheimerinnen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, einen Wunsch erfüllen lassen. Dafür schreiben sie ihren Wunsch auf einen Zettel, welcher auf einen Stern geklebt wird. Die Sterne werden dann in mehreren Läden in Ingelheim aufgehängt.

Wer als sogenannter Wunschpate dann einen dieser Wünsche erfüllen will, nimmt einen Stern, kauft das Geschenk und bringt es zur MütZe. Hier werden die Geschenke gesammelt und verteilt.

Einer der rund 300 Wünsche sind neue Fußballschuhe. SWR

Eine Aktion, die von Herzen kommt

Für die Geschäftsführerin der MütZe, Maria Höpfner, ist diese Wunschstern-Aktion jedes Jahr wieder etwas ganz Besonderes. "Es ist eine Aktion, bei der man direkt helfen kann. Die Geschenke bleiben in Ingelheim und vielleicht konnte man so seiner Nachbarin eine kleine Freude machen", sagt Höpfner.

Und auch bei den Beschenkten kommt die Aktion gut an. Sie wissen, ihr Geschenk kommt von keiner Organisation oder einem anonymen Spender, sondern direkt von einem Menschen aus Ingelheim.

Es kommt total gut an, dass die Beschenkten wissen: Da ist jetzt ein anderer Mensch, der mir ganz persönlich ein Geschenk machen wollte.

Viele Ingelheimer Läden machen mit

In etwa zehn Ingelheimer Geschäften können die Wunschsterne abgeholt und teilweise auch direkt eingelöst werden. Unter anderem in der Altstadtbäckerei Finkenauer, im S’Lädche, im dm-Drogeriemarkt an der Binger Straße, im Teekännchen oder auch in der Buchhandlung Wagner.

Viele Wünsche gebe es aber zumindest in ihrem Laden nicht mehr, sagt die Inhaberin der Buchhandlung Wagner, Simone Carstens: "Bei uns gab es etwa 30 Sterne und die waren innerhalb von zwei Tagen so gut wie alle weg."

Für Carstens ist es eine Herzensaktion, da sie viele Wünsche sehr berühren. "Ein Junge hat sich für seine Mama ein neues Parfüm gewünscht. Da geht einem echt das Herz auf und dann erfüllt man diesen Wunsch doch auch sofort."

Alle wünsche werden erfüllt

Der Anspruch von MütZe ist klar: Jeder, der einen Wunsch hat, bekommt diesen auch erfüllt. Da die Wünsche einen Wert von 35 Euro nicht überschreiten sollten, kommen auch gut erhaltene gebrauchte Dinge in Frage.

"Wenn sich jemand ein Kinderfahrrad wünscht und mein eigenes Kind zu groß für sein Rad geworden ist, kann ich das auch gern verschenken," so Maria Höpfner.

Einige Wünsche sind schon erfüllt und eingepackt worden. Sie werden dann im Mütter- und Familienzentrum gesammelt und verteilt. SWR

Im nächsten Jahr sollen noch mehr Wünsche erfüllt werden können

Allerdings hat es in diesem Jahr mehr Wünsche als in den vergangenen Jahren gegeben, sodass einige Wünsche schon vorher abgelehnt werden mussten. Da die Mitarbeitenden der MütZe das Projekt allein stemmen - Wunschzettel verteilen, wieder einsammeln, auf die Sterne kleben und an die Läden verteilen - seien die Kapazitäten dazu einfach nicht da gewesen.

Maria Höpfner hofft daher, dass es im kommenden Jahr noch mehr Unterstützung bei der Aktion gibt und somit kein Wunsch mehr abgelehnt werden muss.

Die gesamte Aktion geht noch bis zum 12. Dezember. Bis dahin können auch noch die restlichen Wünsche erfüllt und die Geschenke an das Mütter- und Familienzentrum übergeben werden.