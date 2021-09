Eine Bewohnerin aus Worms-Herrnsheim hat am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei ist sie durch seltsame Geräusche in ihrem Haus nachts aufgewacht. Als sie daraufhin nachschaute, entdeckte sie den Einbrecher. Dieser habe versucht über ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus zu gelangen. Kurzerhand habe die Frau ihm das bereits geöffnete Fenster gegen den Kopf geschlagen und den Eindringling damit verjagt.