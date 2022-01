Wormser soll mehrere Supermärkte und Tankstellen überfallen haben

per Mail teilen

Ein 30-Jähriger Mann soll im vergangenen Jahr mehrere Raubüberfalle auf Supermärkte, Einzelhandelsgeschäfte und Tankstellen in Worms und Umgebung verübt haben. Jetzt hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen.

In einer Mitteilung der Polizei heißt es, dass der 30-Jährige im vergangenen Jahr mit Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen eine ganze Reihe von Überfällen verübt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft haben sich die Überfälle nach derzeitigem Ermittlungsstand in Worms, Weinsheim und in Mannheim ereignet. Unter anderem dank einiger Zeugenhinweise hatte sich nach Angaben der Polizei der Tatverdacht gegen einen Wormser verdichtet.

Machete und Tatkleidung sichergestellt

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, haben Beamte bei der Durchsuchung seiner Wohnung unter anderem eine Machete und Teile der Tatkleidung sichergestellt. Wie viel der Mann bei seinen mutmaßlichen Taten erbeutet hat und wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, sei noch unklar. Die Ermittlungen dazu würden noch laufen.

Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der 30-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist er bereits vorbestraft.