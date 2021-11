Polizei schaltet Hotline zum Thema Telefonbetrüger

Die Wormser und die Mainzer Polizei schalten am Mittwoch von 8 bis 17 Uhr eine Telefon-Hotline zum Thema "Schockanrufe" frei. Seit Beginn des Jahres seien der Kripo mehr als 300 Betrugsanrufe gemeldet worden. Dabei seien den Tätern allein im Bereich der Polizeidirektion Worms knapp 250.000 Euro ausgehändigt worden. Bei der Masche geben sich Betrüger oft geschickt als vermeintliche Verwandte aus, die sich in einer Notlage befinden. Am Telefon bitten sie zum Beispiel um Bargeld für eine Kaution, um nicht ins Gefängnis zu müssen. In anderen Fällen geben sie sich als Polizisten aus. Häufig sind es ältere Menschen, die von den Tätern am Telefon dazu gebracht werden, große Summen Bargeld auszuhändigen. Die Hotline wird bei der Polizei Mainz eingerichtet - die Telefonnummer lautet: 06131/65 3390.