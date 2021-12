Wormser OB Kessel zieht positives Fazit zum Lutherjahr

per Mail teilen

Heute endet in Worms die Landesausstellung zu Luther und damit auch das Lutherjahr. Wegen der Corona-Pandemie musste die Eröffnung der Ausstellung im Frühjahr verschoben werden. Der Wormser Oberbürgermeister Kessel ist mit dem Lutherjahr trotzdem zufrieden. Einige Exponante der Landesausstellung sollen nun in die Dauerausstellung des Stadtmuseums im Andreasstift aufgenommen werden, so Kessel.