19-Jähriger mit gefälschtem Impfpass erwischt

In Worms hat ein 19-Jähriger gleich zweimal versucht, sich mit einem gefälschten Impfpass ein digitales Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Nach Angaben der Polizei hatte bei einem ersten Versuch die Apothekerin die Echtheit des Impfpasses angezweifelt und die Polizei alarmiert. Daraufhin verschwand der junge Mann und versuchte sein Glück in einer anderen Apotheke. Auch hier erkannte das Personal die Unstimmigkeiten. So sei der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung zu gering gewesen, auch die Aufkleber und die Chargennummer schienen verdächtig. Der Impfausweis wurde sichergestellt und gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.