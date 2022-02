Kriminalpolizei findet Drogen im Wert von 800.000 Euro

per Mail teilen

Die Wormser Kriminalpolizei hat in Frankenthal Drogen im Wert von rund 800.000 Euro sichergestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei den Drogen handele es sich um 80 Kilogramm Marihuana und 15 Kilogramm Haschisch. Den Angaben zufolge sollten die Drogen im Frankenthaler Industriegebiet ihren Besitzer wechseln. Sie waren in einem Tanklaster versteckt. Bei der Übergabe griffen die Ermittler ein. Dabei konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Einer hatte versucht zu flüchten, konnte aber mithilfe eines Polizeihubschraubers festgenommen werden. Nach Angaben der Mainzer Staatsanwaltschaft sitzen beide Männer mittlerweile in Untersuchungshaft. Hinter der Drogenlieferung sollen mehrere Bandenmitglieder aus Worms, Mannheim und Pforzheim stecken.