Die Kindertagesstätte Käthe-Luther-Haus in Worms bleibt wegen eines Corona-Falls für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen.

Das teilte eine Sprecherin des Kreises Alzey-Worms mit. Gestern wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet. Die rund 50 Kinder sowie das Personal der Kindertagesstätte befinden sich jetzt in Quarantäne.

Außerdem wurde heute ein Schüler einer ersten Klasse der Westend-Grundschule in Worms positiv auf Corona getestet. Mitschüler und betroffene Lehrer wurden vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Alle Personen in Quarantäne werden am Freitag in Alzey getestet.