Das leerstehende Kaufhof-Gebäude in Worms wird entkernt und saniert. Das teilten der Investor und die Stadt am Nachmittag mit. Mit den Arbeiten werde noch in diesem Monat begonnen. Außerdem werde die Außenfassade neu gestaltet. Die Kosten belaufen sich nach Angaben des Investors auf einen einstelligen Millionenbetrag. In dem sanierten Gebäude soll es künftig im Untergeschoss wieder eine Markthalle geben, in den oberen Geschossen sollen Flächen an den Einzelhandel, an Büros und an Kulturschaffende vermietet werden. Ende des Jahres würden die ersten Geschäfte öffnen. Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) sagte, das neue Gebäude im Zentrum der Stadt sehe schick aus und sei durchdacht.