Wormser Bürger und auch Gäste fühlen sich nachts in der Stadt nicht sicher. Das geht aus einer Online-Umfrage der Stadtverwaltung hervor. Knapp 4 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahre hatten an der Befragung über die Sicherheit in der Stadt teilgenommen. Dabei zeigte sich, dass sich die Befragten besonders im Bereich des Wormser Bahnhofs, der Innenstadt und der Rheinstraße besonders unwohl fühlen. Als Gründe wurden "die unangenehme Klientel" und "herumlungernde Gruppen" genannt.

In der Umfrage wurden auch die Themen Sauberkeit und Ordnung sowie Verkehr abgefragt. In diesem Zusammenhang wünschen sich die Wormserinnen und Wormser mehr Videoüberwachung und mehr Straßenreinigung sowie mehr Parkplätze in der Innenstadt in den Stadtteilen. Die Ergebnisse der Umfrage werden jetzt an Arbeitsgruppen weitergegeben und auch dort sind die Wormser Bürger aufgerufen, mitzumachen.