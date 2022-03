Wormser Energieversorger EWR machen hohe Gaspreise zu schaffen

Die Preise für Gas sind in schwindelerregende Höhen gestiegen. Den regionalen Energieversorger EWR aus Worms stellt das vor extreme Herausforderungen.

Dem EWR Vorstandssprecher Stephan Wilhelm steht die angespannte Lage auf dem Energiemarkt ins Gesicht geschrieben. Sorgen macht ihm vor allem die Beschaffung von Gas. Solch hohe Preise und eine solche Sprunghaftigkeit der Preise habe es in der Geschichte noch nie gegeben, sagt Wilhelm.

"Es ist wie eine Glaskugel, in die man reinschaut. Man versteht die Mechanismen nicht mehr, die dahinter stecken."

Natürlich sei der Krieg in der Ukraine der eigentliche Preistreiber, sagt Wilhelm. Aber auch die Angst vor einer Verknappung des Gases habe dafür gesorgt, dass der Preis jeden Tag eine Höchstmarke erreiche. Beim Wormser Energieversorger EWR arbeiten die Einkäuferinnen und Einkäufer mit einem sogenannten Risikohandbuch. In dem, so Wilhelm, sei unter anderem definiert, wie viel Geld bei der Beschaffung von Gas an der Börse ausgegeben werden darf. Derzeit sei der Energiemarkt aber solchen Schwankungen unterworfen, dass die Vorstände des rheinhessischen Energieversorgers jeden zweiten Tag Grundsatzentscheidungen über das Budget treffen müssten. Derzeit bezahle man an der Börse für Gas das fünf- bis zehnfache als üblich. Das könnte sich auch auf die Abschlagszahlungen der Kunden auswirken.

Wann bekommen Gaskunden die Teuerung zu spüren?

Momentan sehe es noch gut aus, sagte Wilhelm. Die teuren Preise am Gasmarkt müssten noch nicht komplett weiter gegeben werden. Es gebe Gaskontingente aus dem vergangenen Jahr, mit denen man die kommenden Wochen überbrücken könne.

Gasembargo würde die rheinhessische Wirtschaft hart treffen

EWR Vorstandssprecher Stephan Wilhelm ist der festen Überzeugung, dass ein Gasembargo den Industriestandort Deutschland schwächen würde. Außerdem hätte das zur Folge, dass Großkunden vom Netz genommen werden müssten. In Worms gibt es große Chemieunternehmen, Kunden von EWR. Diese bekämen dann kein Gas mehr. Noch ist das nicht so. Um aber alle für den schlimmsten Fall zu sensibilisieren, hat der EWR-Vorstand sicherheitshalber jetzt schon mal zu den Unternehmen und Großkunden Kontakt aufgenommen.

Wie kann die Politik helfen?

EWR-Vorstand Wilhelm setzt seine Hoffnung auf das Eingreifen von Bund und Landesregierung. Der Politik müsse es gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden gelingen, eine Normalität auf den Energiemärkten zu erreichen. Bis dahin seien zum Beispiel Heizkostenzuschüsse für einkommensschwache Menschen ein gutes Mittel. Der Bundestag hat bereits solche Zuschüsse beschlossen: Mehr als zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bekommen in den nächsten Monaten staatliche Hilfe bei den Heizkosten. Die Gelder für Wohngeldbezieher, viele Studenten und Auszubildende sollen einmalig ausgezahlt werden.