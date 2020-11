per Mail teilen

Einfach zum Gottesdienst in den Dom marschieren - das geht in Corona-Zeiten nicht. Ein Mann wollte das nicht hinnehmen und wurde handgreiflich.

Am Samstagmorgen fand im Wormser Dom ein Gottesdienst statt. Wer daran teilnehmen wollte, musste sich zuvor bei der Kirchengemeinde anmelden und registrieren lassen. So schreiben es die Corona-Auflagen derzeit vor. Lediglich 50 Menschen dürfen wegen der Pandemie gleichzeitig in den Dom.

Zum Zeitpunkt des Gottesdienstes wollte ein Paar den Dom betreten. Da dieses sich jedoch nicht angemeldet hatte, verweigerte der Küster den beiden den Einlass. Nach Angaben der Polizei zeigte der Mann aber keinerlei Verständnis für die Maßnahmen. Er attackierte den Küster, legte ihm beide Hände um den Hals und würgte ihn. Der Küster habe sich befreien und in den Dom flüchten können. Er habe allerdings einen Schock erlitten, so Domprobst Tobias Schäfer. Bei der Polizei seien dann Fotos gemacht worden, auf denen die Würgemale deutlich zu sehen seien.

Das Paar konnte unerkannt verschwinden. Schäfer vermutet, dass es sich eventuell um Touristen gehandelt habe, die gar nicht den Gottesdienst besuchen, sondern nur den Dom besichtigen wollten.