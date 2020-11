per Mail teilen

Am Wormser Hauptbahnhof kann die öffentliche Toilette ab sofort wieder genutzt werden. Wie die Stadt mitteilt, wurden Vandalismusschäden beseitigt und fehlende Schlösser wieder eingesetzt. Insgesamt 4.000 Euro habe man in diesem Jahr dafür investiert. In letzter Zeit hatten Unbekannte die Toilette immer wieder mutwillig beschädigt. Deshalb war es zunächst fraglich, ob die Bahnhofstoilette überhaupt wieder geöffnet werden sollte. Ihr Betrieb durch eine externe Reinigungsfirma kostet die Stadt nach eigener Auskunft monatlich rund 6.000 Euro. Zum neuen Jahr werde der Vertrag neu ausgeschrieben.