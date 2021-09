Das Wormser Backfischfest ist am Wochenende unter Corona-Hygieneauflagen gut angelaufen. Fast alle Besucherinnen und Besucher hätten sich an die Regeln gehalten, so die Polizei. Vor den Eingängen und auch auf dem eingezäunten Festgelände habe es keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, so ein Polizeisprecher. Maximal 5.000 geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten, es gilt eine Maskenpflicht auch in den Fahrgeschäften. Zutritt gibt es außerdem nur mit kostenlosen Online-Tickets für bestimmte Zeiträume. Das hatte die Stadt Worms kurzfristig entschieden. Manche Leute, die das am Wochenende noch nicht wussten, konnten sich vor Ort über ihre Handys um Tickets kümmern. Auch die Schausteller zeigten sich erleichtert und zufrieden mit dem Start. Ein Sprecher des Wormser Schaustellerverbandes sagte, es sei für sie ein Meilenstein, dass das Backfischfest nun stattfinde.