Es gibt wenige Volksfeste in diesem Corona-Sommer, die stattfinden. In Worms dagegen will man nun länger feiern. Vorausgesetzt, die Inzidenz bleibt niedrig.

Das Wormser Backfischfest wird vermutlich in diesem Jahr eine Woche länger gefeiert als sonst - und zwar 16 statt neun Tage. Das sehe die derzeitige Planung vor, sagte René Bauer vom Schaustellerverband. Voraussetzung sei allerdings, dass die 7-Tage-Inzidenz Ende August niedrig sei. Die Zahl lag am Dienstag (10.8.21) bei knapp 35 Corona-Neuinfektionen. Sollte die Inzidenz die 50 übersteigen, findet das Wormser Backfischfest gar nicht statt. Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt, mehr Jüngere infiziert Das Backfischfest gibt es seit dem Jahr 1933. Traditionell wird eine Backfischbraut gekürt, es können Fahrgeschäfte besucht werden und es werden Fischerstechen ausgetragen. Es gibt auch einen Hausfrauen- und einen Seniorennachmittag, Riesenradweinproben und ein Feuerwerk zum Abschluss. Sollte es die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Worms zulassen, beginnt das Backfischfest 2021 am 28. August um 14 Uhr auf dem Festplatz am Rhein.