Klinikärzte und Ärztinnen aus Worms protestieren für mehr Lohn

Ärzte und Ärztinnen aus dem Klinikum Worms und der Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden nehmen am Donnerstagmittag an einer Demonstration in Frankfurt teil. Sie folgen dem bundesweiten Aufruf der Gewerkschaft Marburger Bund. Die Gewerkschaft hat heute zu einem ganztägigen bundesweiten Warnstreik von Ärztinnen und Ärzten aufgerufen, die in kommunalen Kliniken beschäftigt sind. Die schon angespannte Arbeitssituation habe sich durch die Corona-Pandemie nochmals verschärft, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb fordere die Gewerkschaft unter anderem eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent. Bei der Kundgebung in Frankfurt werden mehreren Tausend Teilnehmende erwartet – etwa 200 davon aus Rheinland-Pfalz. Laut Gewerkschaft ist die notfallmäßige Versorgung der Patienten trotz des Warnstreiks sichergestellt.