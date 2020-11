In Worms hat die Stadt 550 Kilogramm Tannengrün verschenkt. Es handelt sich um Dekomaterial, das eigentlich den Weihnachtsmarkt verschönern sollte. Nutznießer der 550 Kilogramm Tannengrün sind Kindergärten, der Wormser Tierpark und der Gnadenhof. Nach Angaben der Stadt können die Kinder mit dem Grün ihre Kita Räume jetzt weihnachtlich dekorieren. Für die Tiere diene es als warme Unterlage in den Ställen. Das Tannengrün war Teil einer größeren Bestellung der Stadt für die Buden des Weihnachtsmarktes. Da der aber ausfällt, musste die Lieferung storniert werden. Dies gelang aber nur zur Hälfte. Unterdessen wurde vor dem Wormser Rathaus der alljährliche Weihnachtsbaum aufgestellt. Er soll in den nächsten Tagen seine Beleuchtung bekommen, so die Stadt.