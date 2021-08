Die Stadt Worms liegt auf Platz 19 der am höchsten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland. Das hat eine Studie der Bertelsmann-Stiftung ergeben. Woanders sieht es etwas besser aus.

Die Bertelsmann-Stiftung hat Daten für das Jahr 2019 erhoben. Demnach hat jeder Mensch der in Worms lebt, egal ob Säugling oder Seniorin, rechnerisch 3.160 Euro Schulden. Diese sogenannte Pro-Kopf-Verschuldung hat die Stadt Worms über Kassenkredite aufgenommen, um die laufenden Kosten zu decken. Einzig positiv: Im Vergleich zum Vorjahr 2018 ist die Pro-Kopf-Verschuldung leicht zurückgegangen.

Auch der wohlhabende Kreis Mainz-Bingen ist verschuldet

Leicht verbessert hat sich auch die Stadt Mainz, jede Bürgerin, jeder Bürger hat statistisch gesehen gut 2.800 Euro Schulden. Im Landkreis Bad Kreuznach sind es 1.500 Euro, im Landkreis Alzey-Worms 760. Am besten steht in der Statistik der Kreis Mainz-Bingen da. Egal ob in Appenheim oder in Zotzenheim, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei bei 280 Euro.