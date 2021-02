per Mail teilen

Beim Brand in einer Doppelhaushälfte in Worms sind in der Nacht vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer um kurz nach 3 Uhr ausgebrochen. Eine vierköpfige Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurden alle ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro.