Seit Tagen nehmen die Corona-Neuinfektionen in der Stadt Worms zu. Jetzt musste sie die Notbremse ziehen: Die Bürger dürfen nachts nur noch in Ausnahmefällen aus dem Haus.

Was der Verwaltungsstab befürchtet habe, sei nun eingetreten, so der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Inzidenz liege seit drei Tagen über 100. Deshalb sehe man sich gezwungen, die Lockerungen zurückzunehmen und die Corona-Maßnahmen wieder zu verschärfen.

Wohnung verlassen geht nachts nur in Ausnahmefällen

Die Ausgangssperre gilt von 21:30 Uhr bis 5 Uhr. Auch Menschen, die nicht in Worms wohnen, dürfen sich in dieser Zeit im Wormser Stadtgebiet nicht mehr draußen aufhalten. Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Menschen, die aus beruflichen Gründen die Wohnung verlassen müssen, bei medizinischen oder tiermedizinischen Notfällen, Besuche von Ehe- oder Lebenspartnern, Menschen, die Pflege- oder Hilfebedürftige unterstützen, Menschen, die Sterbende oder Schwerstkranke begleiten und Hundebesitzer, die ihren Hund ausführen müssen.

Bewegungsradius wird nicht eingeschränkt

Die neue Allgemeinverfügung zielt nach Angaben der Wormser Oberbürgermeisters Adolf Kessel (CDU) hauptsächlich darauf ab, die Kontaktmöglichkeiten weiter einzuschränken. Ziel sei es, das Infektionsgeschehen in der Stadt wieder einzudämmen. Auf die Einschränkung des Bewegungsradius habe die Stadt diesmal verzichtet. Er appelliere aber an die Bürger, auf Ausflüge ins nähere und weiter entfernte Umland vorläufig zu verzichten.

Diese Corona-Regeln gelten in Worms ab Freitag, 26.03.2021 Ausgangssperre von 21:30 Uhr bis 5 Uhr, außer in begründeten Ausnahmefällen Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands. Kinder bis einschließlich sechs Jahre werden nicht mitgezählt. Ämter, Behörden, Wertstoffhöfe, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien und ähnliche öffentliche Einrichtungen können unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen öffnen. Der Einzelhandel darf nur Terminshopping anbieten. Die Gastronomie bleibt geschlossen, eine Außenbestuhlung ist untersagt. Abhol- Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf sind ebenfalls nur noch bis höchstens 21:00 Uhr gestattet. Auch Verkaufsstellen wie Supermärkte müssen bis spätestens 21:00 Uhr schließen. Ansonsten gelten die bisherigen Vorschriften hinsichtlich Maskenpflicht und Abstandsregeln, insbesondere in den ausgewiesenen Bereichen der Wormser Innenstadt.

Kreis Alzey-Worms verschärft auch - aber keine Ausgangssperre

Erst vor wenigen Tagen war die Inzidenz im Kreis Alzey-Worms über 50 gestiegen, jetzt liegt sie bereits seit Tagen über 100. Deshalb werden die Corona-Regeln auch dort ab Samstag erneut verschärft.

Größere lokale Corona-Ausbrüche

Als Grund für den starken Anstieg nennt Landrat Heiko Sippel (SPD) einzelne, größere Ausbrüche im Landkreis, etwa bei dem fleischverarbeitenden Betrieb Sutter in Gau-Bickelheim und in einigen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Wonnegau. Wegen dieser Konzentration auf lokale Hotspots könne derzeit noch auf eine Ausgangssperre verzichtet werden.

"Die Ausgangssperre ist ein starker Grundrechtseingriff, der gerechtfertigt sein muss" Heiko Sippel (SPD), Landrat des Kreises Alzey-Worms

Viele Bereiche im Landkreis seien noch nicht so stark betroffen und wiesen weniger hohe Fallzahlen auf, so Sippel. Außerdem gebe es derzeit noch keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beleg, ob eine Ausgangssperre im ländlichen Raum überhaupt die gewünschte Wirkung zeige.

Ausgangssperre erfordert viele Kontrollen

Eine Ausgangssperre sei ein starker Eingriff in die Grundrechte und produziere zudem einen großen Kontrollaufwand und eine Rechtsunsicherheit bei der Bevölkerung, was sein dürfe und was nicht. So solle Bewegung an der frischen Luft unter Einhaltung von Kontaktbeschränkungen weiter möglich sein. Polizei und Ordnungsämter könnten sich so stärker auf Ansammlungen und auf Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung konzentrieren. Sollte die Inzidenz im Landkreis weiter steigen, könnte man nachlegen und die Ausgangssperre zusätzlich verhängen.

Diese Corona-Regeln gelten im Kreis Alzey-Worms ab Samstag, 27. März Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands gestattet, wobei Kinder beider Hausstände bis einschließlich sechs Jahren bei der Ermittlung der Personenzahl außer Betracht bleiben. Ämter, Behörden, Wertstoffhöfe, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien und ähnliche öffentliche Einrichtungen können unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen öffnen. Der Einzelhandel ist geschlossen. Abhol- Liefer- und Bringdienste sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Die Öffnung von Ladengeschäften ist nur für Personen eines Hausstands mit vorheriger Terminvergabe zulässig. Die Terminvereinbarung kann neben den Möglichkeiten per Telefon oder online auch ad hoc am Eingang erfolgen, wenn die Einrichtung noch freie Kapazitäten aufweist. Bei den Einzelterminen gilt die Pflicht zur Kontakterfassung. Werden mehrere Einzeltermine in Folge vergeben, so ist ein Zeitraum von mindestens 15 Minuten zwischen Ende und Beginn der jeweiligen Einzeltermine freizuhalten. Von der Schließung ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelmärkte, Drogerien, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenangebot den zulässigen Einzelbetreiben entspricht, Apotheken, Sanitätshäuser, Tankstellen, Banken, Poststellen, Reinigungen, Buchhandlungen, Zeitschriftenverkauf, Baumärkte, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarf, Gärtnereien. Geschlossen sind Kosmetikstudios, Piercing-Studios, Wellnessmassagesalons, da dort wegen der Art der Dienstleistung das Abstandgebot nicht eingehalten werden kann. Erlaubt sind Dienstleistungen, die medizinischen oder hygienischen Gründen dienen, wie z. B. Optiker, Hörgeräteakustiker, Friseure, Fußpflege, Podologie, Logopädie, Physio- und Ergotherapie und Reha-Sport. Friseure haben den Zutritt durch vorherige Terminvereinbarung zu steuern. Es gilt die Maskenpflicht. Gastronomische Einrichtungen sind auch im Außenbereich geschlossen. Amateur- und Mannschaftssport ist untersagt. Lediglich die Außenbereiche von Zoos, Tierparks und botanischen Gärten sind geöffnet (Vorausbuchpflicht). Der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist untersagt. Museen und Galerien sind geschlossen. Der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 21 Uhr und 6 Uhr u.a. an Tankstellen, Supermärkten und Kiosken ist untersagt. Verkaufsstellen müssen spätestens um 21 Uhr schließen.

Die neuen Regeln gelten ab Samstag, 27. März, 0:00 Uhr. Für die Rückkehr zu Lockerungen müssten die Inzidenzwerte wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegen.

Auch in Bad Kreuznach schärfere Corona-Regeln

Im Kreis Bad Kreuznach wird das ab Freitag (26.03.) der Fall sein. Kunden müssen sich zum Einkaufen anmelden und im Laden mindestens 40 Quadratmeter für sich haben. Außerdem ist Kindern und Jugendlichen kein Kontaktsport mehr erlaubt. Training in Gruppen ist nur mit Abstand und im Freien gestattet. Der Inzidenzwert im Kreis Bad Kreuznach liegt aktuell bei 82 (Stand 25.03.).

Einkaufen in Mainz nur mit Termin, Außengastronomie geöffnet

In Mainz steigt die Inzidenz zwar auch weiter an, liegt aber nach wie vor unter 100 (Stand 25.03.). Dort gilt nach einer kurzzeitigen Öffnung des Einzelhandels seit dem 16. März wieder das sogenannte Terminshopping. Seit dem 22. März darf aber die Gastronomie in Mainz wieder ihre Außenbereiche öffnen und Gäste auf Terrassen und in Biergärten bewirten.

Läden im Kreis Mainz-Bingen zurzeit noch offen

Im Kreis Mainz-Bingen haben die Läden derzeit noch komplett geöffnet. Dort können die Menschen aktuell noch ohne Termin einkaufen gehen. Allerdings liegt auch dort die Inzidenz seit kurzem wieder über 50 (Stand 25.03.). Deshalb muss der Einzelhandel möglicherweise auch dort bald wieder zum Terminshopping zurückkehren.

