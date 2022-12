Nach eingestürzter Betondecke: Wormser Amtsgericht verurteilt Angeklagte zu hohen Geldstrafen

per Mail teilen

2019 wurden in Worms auf einer Baustelle bei einem Arbeitsunfall vier Menschen verletzt. Das Amtsgericht hat jetzt Urteile gesprochen, obwohl die Angeklagten nicht erschienen waren.

Zwei Männer wurden wegen fahrlässiger Körperverletzung und Baugefährdung vom Wormser Amtsgericht zu hohen Geldstrafen verurteilt. Die beiden Angeklagten erschienen am Donnerstag allerdings nicht zum Prozessauftakt. Das Gericht fällte das Urteil deshalb in Abwesenheit.

Der Technische Betriebsleiter der zuständigen Baufirma muss 12.000 Euro zahlen, der Bauleiter für das Projekt 11.200 Euro. Beide wurden schuldig gesprochen, auf einer Baustelle in Worms für einen Deckeneinsturz verantwortlich gewesen zu sein, bei dem vier Bauarbeiter teilweise schwer verletzt worden waren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sollten die Verurteilten gegen das Urteil Einspruch einlegen, wird dieser geprüft und der Fall gegebenenfalls neu aufgerollt. Ein dritter Angeklagter, ein Polier, ist nach Angaben des Gerichts bereits verstorben.

Betondecke brach zusammen

2019 sollte im Wormser Stadtteil Horchheim eine Werkstatt-Halle für einen Autohändler errichtet werden. Bei den Bauarbeiten brach eine 24 Tonnen schwere Betondecke zusammen, die zuvor in eine Schalung gegossen worden war. Offenbar konnte die Schalung die Masse an Beton nicht halten. Laut Anklage hatte der Polier damals noch davor gewarnt. Der technische Betriebsleiter und der Bauleiter hätten jedoch die Schalenkonstruktion beibehalten wollen, hieß es in der Anklage. Der Bauleiter habe den Einwand gebracht, eine Änderung sei zu teuer.

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Unfallort in Worms-Horchheim im Einsatz. Pressestelle Stadt Worms

Vier Verletzte bei Arbeitsunfall

Vier Bauarbeiter, die teilweise auf einem Zwischenboden standen als die Decke einstürzte, verletzten sich bei dem Unfall - unter anderem erlitten sie Knochenbrüche oder Schnittwunden. Unter den Verletzten war auch der Polier.

Nach Gerichtsangaben war er fast ein Vierteljahr im Krankenhaus und musste sechsmal operiert werden. Einer der anderen verletzten Bauarbeiter klagte über Schmerzen im Hüftbereich. Sein künstliches Hüftgelenk hatte sich bei dem Unfall verschoben.