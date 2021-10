Worms:

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen einen Einkaufsmarkt in Worms überfallen. Laut Polizei folgten die beiden mit weißem Mundschutz Maskierten einem Mitarbeiter, der um 5:30 Uhr den Markt aufschloss. Der eine Täter hatte seine Hand in der Jackentasche, und drohte, als ob er eine Waffe darin versteckt hielt. Der Mitarbeiter konnte nicht erkennen, ob dem so war und händigte den beiden rund 1.000 Euro Bargeld aus. Die Täter flüchteten.