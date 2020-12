per Mail teilen

Der Wormser Stadtrat hat mit großer Mehrheit den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr verabschiedet. Dieser sieht einen Fehlbetrag von fast sechs Millionen Euro vor. Die Corona-Krise sei nicht allein für den unausgeglichenen Haushalt verantwortlich, so Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Pandemie sorge zwar unter anderem für Einnahme-Einbrüche bei der Gewerbesteuer, der Hauptgrund für das Minus seien die hohen Kosten im sozialen Bereich. Man brauche schlichtweg mehr Geld von Bund und Land. Die Oppositionsparteien im Stadtrat kritisierten den Haushalt. Die Grünen sehen in ihm viele Fehler. Die AfD vermutet, dass der Rechnungshof den Haushaltentwurf der hoch verschuldeten Stadt beanstanden wird. Der Rechnungshof hatte Worms im vergangenen Jahr zum Sparen aufgefordert. Anfang der Woche hatte er zudem der Verwaltung verboten, Mitarbeitern, die in den Vorruhestand gehen, Zuschüsse zum Gehalt zu bezahlen.