Stadt will Energie sparen

Die Stadt Worms will einen Energiesparplan für alle kommunale Unternehmen und Einrichtungen auf den Weg bringen. Man lote alle Optionen zur Einsparung von Energie unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Verträglichkeit aus, so der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Der Plan werde in Zusammenarbeit mit dem regionalen Energieanbieter EWR erstellt.

Gleichzeitig warnt EWR vor steigenden Preisen. Ein Sprecher des Wormser Unternehmens sagte, die Einkaufspreise für Gas und Strom seien zuletzt so stark gestiegen wie seit 50 Jahren nicht mehr. Dies werde in vollem Umfang an die privaten Verbraucher weitergegeben.