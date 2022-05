Eisbahn auf dem Festplatz geplant

In Worms wird es kommenden Winter eine Eisbahn auf dem Festplatz geben. Das wurde am Mittwoch in mehreren Ausschüssen der Stadt beschlossen. Das Angebot richte sich vorwiegend an Schulklassen, Jugendliche und an Firmen, die eine Weihnachtsfeier ausrichten möchten, sagte Tim Leuthner von der Veranstaltungsgesellschaft.

Befürchtungen, dass wegen des neuen Angebotes weniger Besucher auf den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt kommen könnten, teile er nicht, sagte Leuthner dem SWR. Auf politischer Ebene soll aber noch einmal darüber diskutiert werden, ob die Eisbahn im Jahr 2023 nicht doch zentraler auf dem Wormser Marktplatz aufgebaut werden könnte.