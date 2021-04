Darf ich mein Haustier auch im Garten begraben?

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt schreibt dazu auf seiner Homepage: Einzelne tote Haustiere (Katzen, Hunde oder Meerschweinchen) dürfen im eigenen Garten beziehungsweise auf eigenem Grundstück begraben werden. Das gilt wenn sich dieser/dieses nicht in einem Wasserschutzgebiet befindet. Die Tierkörper müssen dabei so tief zu liegen kommen, dass sie von mindestens 50 Zentimeter Erdschicht, ausgehend vom Niveau des Bodens an dieser Stelle, bedeckt sind. Ein Vergraben von toten Heimtieren auf öffentlichem Grund oder in unmittelbarer Nähe öffentlicher Wege und Plätze ist hingegen nicht erlaubt.

Pferde gehören nicht zu den Heimtieren, sondern sind rechtlich als "Nutztiere" definiert. Da Pferde heutzutage aber meist als Hobby- und Freizeittiere gehalten werden, hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, auch diese Tiere auf einen würdigen letzten Weg zu bringen. Seit 2017 dürfen auch Pferde eingeäschert werden.