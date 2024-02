Zu dicht aufgefahren: Prügelei in Worms

per Mail teilen

Dass sich manche wegen des Fahrverhaltens anderer Autofahrer ganz schön aufregen, ist hinlänglich bekannt. In Worms gab es deswegen aber einen Polizeieinsatz.

Wie die Polizei mitteilt, fühlte sich am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer in der Ludwigstraße bedrängt, weil das dahinter fahrende Auto seines Erachtens zu dicht aufgefahren war. Beide Autos steuerten eine Tankstelle an, wo es zwischen den vier Insassen beider Autos zunächst zu einem Wortgefecht und kurz später zu einer wilden Schlägerei kam. Die Beteiligten waren laut Polizei zwischen 19 und 54 Jahre alt.

Vier Verletzte bei Schlägerei in Worms

Bei der Schlägerei wurde einer der Männer getreten, als er bereits am Boden lag. Zudem kam auch ein Tischbein zum Einsatz, das einer der Männer im Auto hatte. Erst die Polizei konnte die Streithähne trennen, zwei Männer mussten gefesselt werden. Alle Beteiligte wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Um den genauen Tathergang ermitteln zu können, bittet die Wormser Polizei um Zeugenhinweise.