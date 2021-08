Die Stadt Worms plant weiterhin, von Ende August an das traditionelle Backfischfest zu feiern. Wie ein Sprecher mitteilte, führe man darüber Verhandlungen mit dem Land. Die Stadtverwaltung wolle allerdings abwarten, wie genau die neue Corona-Verordnung des Landes aussieht, die in einer Woche in Kraft treten soll. Dass Jazz and Joy-Festival werde nach jetzigem Stand am kommenden Wochenende begangen - dort seien allerdings auch nur 500 Zuschauer zugelassen. In Worms ist die Corona-Inzidenz am Montag erstmals wieder über 50 gestiegen (56,3).