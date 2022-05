Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen in der Wormser Innenstadt neun Autos zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Autos in der Kapuzinerstraße am Fahrbahnrand geparkt. Die Polizei spricht von einem spitzen Gegenstand, mit dem der Täter die Autos beschädigt hat. Zeugen, die zwischen 1 Uhr und 10:30 Uhr etwas verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden.