In den Wormser Vororten können sich mobil eingeschränkte Menschen ab sofort kostenlos auf Corona testen lassen. Nach Angaben der Stadt sind diese zusätzlichen Test-Möglichkeiten für Personen gedacht, die keine Möglichkeit haben, in das Testzentrum in der Innenstadt zu kommen. Die mobilen Testteams werden zu unterschiedlichen Wochentagen und Uhrzeiten in Vororten wie Abenheim oder Leiselheim unterwegs sein. Interessierte können sich über die Ortsvorsteher-Büros anmelden. Die Corona-Inzidenz in Worms liegt heute bei 222. Das ist der zweithöchste Wert in Rheinland-Pfalz.