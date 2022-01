Die Polizei hat in Worms einen Mann festgenommen, der in der Nacht mehrere parkende Autos beschädigt hatte. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen in der Innenstadt beobachtet, wie der Mann gegen die Autos schlug und trat. Bislang wurden an sechs Autos Schäden festgestellt. Fahrzeughalterinnen und -halter, denen noch Schäden auffallen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.