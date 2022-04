Dieb springt aus Fenster - Urteil im zweiten Anlauf

Vor dem Wormser Amtsgericht ist ein Mann wegen räuberischen Diebstahls zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-Jährige Parfüm in Wert von 360 Euro gestohlen hat. Der Fall sollte bereits im vergangenen Jahr verhandelt werden. Der Angeklagte war damals aber aus dem Fenster des Gerichtssaales im ersten Stock des Amtsgerichts gesprungen und geflohen. Die Polizei konnte ihn später in Hessen festnehmen und in Wiesbaden ins Gefängnis bringen.