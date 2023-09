Wasserleiche bei Eltville ist vermisster Schwimmer aus Worms

per Mail teilen

Nachdem am Samstag ein Mann aus Worms beim Baden im Rhein untergegangen war, wurde jetzt eine Wasserleiche bei Eltville gefunden. Die Polizei konnte den Toten mittlerweile identifizieren.

Wie ein Sprecher der Polizei in Westhessen auf SWR-Anfrage mitteilte, könne man bestätigen, dass es sich bei der Wasserleiche, die am Mittwochmittag in Höhe eines Schiffanlegers beim hessischen Eltville entdeckt worden war, um einen 53-jährigen Mann aus Worms handelt. Ob die Leiche noch obduziert werden müsse, entscheide die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages.

53-Jähriger wollte im Rhein baden

Der 53-Jährige war am Samstagabend bei Worms-Rheindürkheim ins Wasser gelaufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Mann baden, wurde dann aber abgetrieben und unter Wasser gezogen. Freunde hatten die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann vorher Alkohol getrunken.

60 Rettungskräfte suchten nach Mann im Rhein

Die Wasserschutzpolizei suchte gut eineinhalb Stunden nach dem Vermissten - musste die Aktion dann aber am späten Samstagabend wegen Dunkelheit abbrechen. An der Suchaktion waren rund 60 Rettungskräfte beteiligt, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Immer wieder werden Menschen beim Baden im Rhein von der starken Strömung erfasst und ertrinken.