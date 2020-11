Die Stadt Worms möchte auf Kunstwerke der 1950er- und 60er Jahre im öffentlichen Raum aufmerksam machen. Dafür hat sie einen speziellen Stadtplan online gestellt. An öffentlichen Gebäuden wie an Schulen oder Verwaltungsgebäuden befinden sich viele Kunstwerke. Doch häufig würden Passanten diese nicht wahrnehmen und einfach dran vorbeilaufen, heißt es aus der Verwaltung. Auf der Internetseite der Stadt sind 100 solcher Kunstwerke aufgeführt - von Skulpturen, Mosaiken bis hin zu plastischer Fassadenkunst. Mit einem Klick erfährt der Nutzer über die Bedeutung des Kunstwerkes, aus welchem Jahr und von wem es stammt. Außerdem sind in dem Plan ehemalige Kunstwerke zu finden, die infolge von Umbauarbeiten verschwunden sind. Beispielsweise Gemälde an Häuserfasseden, die Dämmungs- oder Abrissarbeiten zum Opfer gefallen sind.