In Worms gilt ab 21 Uhr eine Ausgangssperre. Unterwegs sein dürfen beispielsweise Berufstätige oder Hundebesitzer. Eine Kontrolle ergab: Nicht alle hatten einen triftigen Grund.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Worms zwar inzwischen bei unter 300, trotzdem ist es noch der höchste Corona-Wert in Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund haben Stadt und Land das bisher strengste Maßnahmenpaket geschnürt. Ordnungsamt und Polizei haben direkt nach Inkrafttreten am Mittwoch kontrolliert, ob sich die Menschen auch daran halten.

15-Kilometer-Radius

Um die 15-Kilometer-Regel zu überprüfen, hatte die Polizei bereits am Nachmittag Kontrollstellen an wichtigen Ein- und Ausfahrtsstraßen an der B9 und der B47 in Worms eingerichtet. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurden fast 1.000 Fahrzeuge angehalten. Nur in einem Fall verstieß ein Fahrer gegen die Regel. Die 15-Kilometer-Regelung darf zum Beispiel von Berufstätigen gebrochen werden. Tagesausflüge zum Schlittenfahren in den Pfälzer Wald zum Beispiel dürfen Wormser gerade aber nicht machen. Nach Angaben der Polizei haben nur wenige der Kontrollierten die Maßnahmen als störend empfunden. Bei einem überwiegend Teil haben Akzeptanz geherrscht.

Nächtliche Ausgangssperre

In der vergangene Nacht kontrollierten Polizei und Ordnungsamt knapp 1.300 Menschen, die nach 21 Uhr in Worms unterwegs waren. 28 von ihnen hätten das nicht gedurft. Ihnen droht nun ein Bußgeld von 500 Euro. Alle anderen waren zum Beispiel beruflich unterwegs oder waren mit dem Hund unterwegs.

Maskenpflicht in der Innenstadt

In der Wormser Innenstadt herrscht auch wieder eine Maskenpflicht. Sie war nach der Schließung der Geschäfte zunächst aufgehoben worden. Bei den Kontrollen am Mittwoch wurden vier Menschen angehalten, die ohne Masken unterwegs waren. Außerdem, so die Polizei, seien mehrere Gruppen kontrolliert worden, weil sie sich nicht an die Anzahl der erlaubten Haushalte gehalten hatten.